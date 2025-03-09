Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı İlk Yarıda 1-0 Yendi

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'deki önemli maçta Galatasaray'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 21:29
Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı İlk Yarıda 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda sahada üstün bir performans sergileyen Alanyaspor, devreyi 1-0 önde tamamladı.

Maçın İlk Dakikaları Gergin Geçti

Maçın 7. dakikasında Galatasaray, sol kanattan geliştirdiği atakta Barış Alper Yılmaz ile etkili olmak istedi. Yılmaz’ın ceza sahasına ortaladığı top, Osimhen'in kafasıyla aşağıya indirildi ve Sara, Frankowski’ye pas verdi. Frankowski'nin şutunda, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, topu güçlükle kurtardı.

Alanyaspor Öne Geçti

10. dakikada Alanyaspor, sağ kanattan Hadergjonaj ile rakip ceza sahasına girdi. Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Cordova, kafayla isabet sağladı fakat Muslera topu kontrol etti.

İlk yarının dönüm noktası 23. dakikada yaşandı. Alanyaspor, sol kanattan gelişen atağında Yusuf Özdemir ile ceza sahasına girdi. Özdemir’in arka tarafa yaptığı ortayı kontrol eden Hadergjonaj, sağlıkla içeri gönderdi ve Vilhena sert bir şutla ağları sarstı: 1-0.

Son Dakikalar Gergin Geçti

39. dakikada Galatasaray'da Frankowski, topla çıkmaya çalışırken Yusuf Özdemir’in baskısıyla topu kaybetti. Özdemir'in ceza sahası çizgisi yakınından yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Galatasaray’ın nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.

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