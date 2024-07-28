Corendon Alanyaspor Hazırlık Maçında Pendikspor'a Yenildi

Corendon Alanyaspor, Pendikspor ile Karşılaştı

Trendyol Süper Lig'in önemli takımlarından Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pendikspor ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. Bu karşılaşma, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlendi.

Pendikspor'un İkinci Lig Takımına Üstünlüğü

Maçın başlama düdüğünden itibaren etkili bir performans sergileyen Pendikspor, ilk yarıda Gökcan Kaya ve Emeka Eze'nin bulduğu gollerle 3-0'lık üstünlük elde etti. Corendon Alanyaspor, ataklar geliştirmeye çalışsa da, rakibinin defansını geçmekte zorlandı.

İkinci Yarıda Goller Değişti

İkinci yarıda her iki takım da goller bulmayı başardı. Pendikspor, Bekir Karadeniz ile bir gol daha atarken, Corendon Alanyaspor'dan Furkan Bayır da bir golle karşılık verdi. Maç, Pendikspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sonuçlar ve Gelecek Planları

Bu hazırlık maçı, Corendon Alanyaspor'un yeni sezona daha iyi hazırlık yapması için bir fırsat olarak değerlendirildi. Takım, eksikliklerini görerek gelecek maçlarına daha iyi konsantre olma kararı aldı.