Corendon Alanyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 8 Kasım’daki Trabzonspor maçının hazırlıklarına Joao Pereira yönetiminde başladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 22:58
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına tesislerinde başladı.

Antrenmanda program neydi?

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ekiplerin alışageldiği şekilde ısınma çalışması ile başladı. Gaziantep FK maçında ilk 11 olarak görev yapan futbolcular antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Teknik kadro, maç öncesi hazırlıkları planlı ve kontrollü bir şekilde sürdürüyor.

