Corendon Alanyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor'un Düzce Kampı
Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiriyor.
Kamp Detayları
Öncelikle Erzurum'daki 1. etap kampını tamamlayan Antalya temsilcisi, 2 gün izin yaptıktan sonra, 1. etap kampından elde ettiği deneyimle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.
Teknik Direktör ve Antrenman Programı
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında futbolcular, ısınma hareketleriyle kondisyon depoladı. Ayrıca, turuncu-yeşilli ekibin 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı oynaması planlanıyor.
Corendon Alanyaspor'un yeni sezon hedeflerini gerçekleştirmek için hazırlıklara hız kesmeden devam etmesi dikkat çekici.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi. Antrenmana Richard Coelho da katıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi. Antrenmana Richard Coelho da katıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi. Antrenmana Richard Coelho da katıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi. Antrenmana Richard Coelho da katıldı.