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Corendon Alanyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda başladı. Süreç hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:30
Corendon Alanyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor

Corendon Alanyaspor'un Düzce Kampı

Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiriyor.

Kamp Detayları

Öncelikle Erzurum'daki 1. etap kampını tamamlayan Antalya temsilcisi, 2 gün izin yaptıktan sonra, 1. etap kampından elde ettiği deneyimle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.

Teknik Direktör ve Antrenman Programı

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında futbolcular, ısınma hareketleriyle kondisyon depoladı. Ayrıca, turuncu-yeşilli ekibin 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı oynaması planlanıyor.

Corendon Alanyaspor'un yeni sezon hedeflerini gerçekleştirmek için hazırlıklara hız kesmeden devam etmesi dikkat çekici.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi. Antrenmana Richard Coelho da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi. Antrenmana Richard Coelho da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi. Antrenmana Richard Coelho da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi. Antrenmana Richard Coelho da katıldı.

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