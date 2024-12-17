Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler'i Geçti: 3-2

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Seyir Zevki Yüksek Bir Maçta Amed'i Geçti

Trendyol Süper Lig'in başarılı takımlarından Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler karşısında 3-2'lik skorla galip gelerek grup aşamasına adını yazdırdı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşma, 10. dakikada Alanyaspor'un öne geçmesiyle başladı. Kaleci Veysel Sapan'ın hatalı pasında topu kontrol eden Buluthan Bulut, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 1-0' yaptı.

Maçın 40. dakikasında Amed Sportif Faaliyetler, eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Oktay Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Cassubie, kafa vuruşuyla durumu 1-1 yaptı. İlk yarı bu şekilde tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Alanyaspor, 59. dakikada yeniden öne geçti. Sağ kanattan Balkovec tarafından kullanın köşe vuruşunda, Lima kafasıyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

75. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Buluthan Bulut'un sağdan çevirdiği topu Makouta, kafa vuruşuyla ağlara göndererek durumu 3-1 yaptı.

85. dakikada Amed, farkı bire indirdi. Alaettin Batuhan Tur'un ceza sahasına girmesiyle yerden çevirdiği topu Alberk Koç ağlarla buluşturdu: 3-2.

Son dakikalarda Amed'in çabalarına karşın, Alanyaspor maçı 3-2 kazanarak bir üst tura geçmeyi başardı.