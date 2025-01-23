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Çorum'da Amatör Spor Kulüplerine 3 Milyon Lira Malzeme Desteği

Çorum Belediyesi, amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık malzeme yardımı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:26
Çorum'da Amatör Spor Kulüplerine 3 Milyon Lira Malzeme Desteği

Çorum'da Amatör Spor Kulüplerine 3 Milyon Lira Destek

Çorum'da farklı branşlardan amatör spor kulüplerine 3 milyon liralık malzeme desteği sağlandı. Çorum Belediyesi tarafından temin edilen malzemeler, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu'nda düzenlenen törenle spor kulüplerinin temsilcilerine teslim edildi.

Başkan Aşgın'dan Destek Mesajı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, Çorum'u spor şehri yapma hedeflerini vurgulayarak, "Geçen yıl amatör spor kulüplerine 2 milyon lira tutarında malzeme desteği sağladık. Bu yıl ise 3 milyon lira tutarında malzemeyi amatör spor kulüplerimize teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Şehrimizde spora, sporculara ve spor kulüplerine desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Konfederasyon Başkanı Aydın'ın Değerlendirmesi

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Şener Aydın ise, siyasetçilerin ve yerel yöneticilerin amatör spor kulüplerine sağladığı desteğin önemine dikkat çekti. Aydın, bu tür yardımların amatör sporun geleceği açısından büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Çorum'da farklı branşlardan amatör spor kulüplerine Çorum Belediyesince 3 milyon liralık malzeme...

Çorum'da farklı branşlardan amatör spor kulüplerine Çorum Belediyesince 3 milyon liralık malzeme desteği verildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın (sol 6), düzenlenen törende yer aldı.

Çorum'da farklı branşlardan amatör spor kulüplerine Çorum Belediyesince 3 milyon liralık malzeme...

Çorum'da farklı branşlardan amatör spor kulüplerine Çorum Belediyesince 3 milyon liralık malzeme desteği verildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın (sol 6), düzenlenen törende yer aldı.

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