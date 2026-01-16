Çorum FK 4-1 Adana Demirspor — Trendyol 1. Lig 21. Hafta
Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Çorum FK, sahasında konuk Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve erken golle öne geçti; karşılaşma boyunca etkili oyunuyla skoru lehine çevirdi.
Maç Detayları
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura
Goller: Thiam (dk.6), Oğuz Gürbulak (dk.80), Atakan Akkaynak (dk.83) — Çorum FK; Ahmet Yılmaz (dk.22) — Adana Demirspor
Çorum FK Kadrosu
Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Larweh Attamah, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Oğuz Gürbulak dk.46), Serdar Gürler (Danijel Aleksic dk.65), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Thiam, Cemali Sertel (Atakan Akkaynak dk.60), Üzeyir Ergün, Ahmed Ildız (Braian Samudio dk.65)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Ibrahim Zubairu, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Adana Demirspor Kadrosu
Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Diyar Zengin, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç (Mert Menemencioğlu dk.79), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Osman Kaynak (Ali Arda Yıldız dk.85), Ahmet Yılmaz (Ahmet Bolat dk.72), Toprak Bayar (Kayra Saygan dk.85)
Yedekler: Oktay Çimen, Aslan Atay, Barış Timur, Doğuhan Asım Dübüş, Halil Eray Aktaş, Ulaş İmergi
Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel
Disiplin
Sarı kartlar: Joseph Larweh Attamah (Çorum FK), Eren Fidan (Adana Demirspor)
TRENDYOL 1. LİG’İN 21. HAFTASINDA ÇORUM FK’NİN EVİNDE KONUK ETTİĞİ ADANA DEMİRPOR İLE MAÇ SONUCU 4-1 MAĞLUP ETTİ.