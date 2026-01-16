Çorum FK 4-1 Adana Demirspor | Trendyol 1. Lig 21. Hafta

Trendyol 1. Lig 21. haftasında Çorum FK, evinde Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Thiam, Oğuz Gürbulak ve Atakan golleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:17
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:17
Çorum FK 4-1 Adana Demirspor | Trendyol 1. Lig 21. Hafta

Çorum FK 4-1 Adana Demirspor — Trendyol 1. Lig 21. Hafta

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında Çorum FK, sahasında konuk Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve erken golle öne geçti; karşılaşma boyunca etkili oyunuyla skoru lehine çevirdi.

Maç Detayları

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura

Goller: Thiam (dk.6), Oğuz Gürbulak (dk.80), Atakan Akkaynak (dk.83) — Çorum FK; Ahmet Yılmaz (dk.22) — Adana Demirspor

Çorum FK Kadrosu

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Larweh Attamah, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Oğuz Gürbulak dk.46), Serdar Gürler (Danijel Aleksic dk.65), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Thiam, Cemali Sertel (Atakan Akkaynak dk.60), Üzeyir Ergün, Ahmed Ildız (Braian Samudio dk.65)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Ibrahim Zubairu, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Furkan Çetinkaya, Yusuf Güzel

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adana Demirspor Kadrosu

Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Diyar Zengin, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç (Mert Menemencioğlu dk.79), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Osman Kaynak (Ali Arda Yıldız dk.85), Ahmet Yılmaz (Ahmet Bolat dk.72), Toprak Bayar (Kayra Saygan dk.85)

Yedekler: Oktay Çimen, Aslan Atay, Barış Timur, Doğuhan Asım Dübüş, Halil Eray Aktaş, Ulaş İmergi

Teknik Direktör: Kubilayhan Yücel

Disiplin

Sarı kartlar: Joseph Larweh Attamah (Çorum FK), Eren Fidan (Adana Demirspor)

TRENDYOL 1. LİG’İN 21. HAFTASINDA ÇORUM FK’NİN EVİNDE KONUK ETTİĞİ ADANA DEMİRPOR İLE MAÇ SONUCU...

TRENDYOL 1. LİG’İN 21. HAFTASINDA ÇORUM FK’NİN EVİNDE KONUK ETTİĞİ ADANA DEMİRPOR İLE MAÇ SONUCU 4-1 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL 1. LİG’İN 21. HAFTASINDA ÇORUM FK’NİN EVİNDE KONUK ETTİĞİ ADANA DEMİRPOR İLE MAÇ SONUCU...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Turkcell Süper Kupa 2025 biletleri satışta: Galatasaray - Fenerbahçe
2
Kayserispor'dan Pierre-Gabriel'in Şehri Terkine Sert Tepki
3
Burak Özçoban: Sivasspor'un Transfer Yasağı Önümüzdeki Hafta Kalkacak
4
Samsunspor Shkendija ile Eşleşti: UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-off
5
Kastamonu'da Okul ve Spor Kulüplerine 7 Milyon TL'lik Malzeme Desteği
6
Cornelia Golf Masters ve Cornelia Open: Türkiye'nin En İyi Golfçüleri Belek'te
7
Fenerbahçe, 18 Ocak'taki Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları