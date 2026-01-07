Turkcell Süper Kupa 2025 biletleri satışta: Galatasaray - Fenerbahçe

Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin biletleri satışa çıktı. Galatasaray - Fenerbahçe maçı 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda. Biletler 1500-3000 TL.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 18:59
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin biletleri satışa sunuldu. Karşılaşma 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Satış Detayları

Biletler ww.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan temin edilebilecek.

Bilet Fiyatları

Galatasaray - Batı Tribün: 3000 TL

Fenerbahçe - Doğu Tribün: 3000 TL

Galatasaray - Güney Tribün: 1500 TL

Fenerbahçe - Kuzey Tribün: 1500 TL

