Turkcell Süper Kupa 2025 biletleri satışta: Galatasaray - Fenerbahçe
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin biletleri satışa sunuldu. Karşılaşma 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Satış Detayları
Biletler ww.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan temin edilebilecek.
Bilet Fiyatları
Galatasaray - Batı Tribün: 3000 TL
Fenerbahçe - Doğu Tribün: 3000 TL
Galatasaray - Güney Tribün: 1500 TL
Fenerbahçe - Kuzey Tribün: 1500 TL
