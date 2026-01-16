Kayserispor'dan Pierre-Gabriel'in Şehri Terkine Sert Tepki

Kayserispor, Pierre-Gabriel’in sözleşme şartlarına uymayarak izinsiz ayrılmasına tepki gösterdi; oyuncu ve menajeri hakkında yasal süreç başlatılacak.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:15
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:16
Kulüp Yazılı Açıklama Yayımladı

Kayserispor Kulübü, Pierre Gabriel’in sözleşme şartlarına uymayarak şehri terk etmesine tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada sürecin "tamamen resmî ve kulüpler arası kurallara uygun şekilde yürütüldüğü" vurgulandı. Açıklamada, Kayserispor Futbol Kulübü'nün öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmî temas kurduğu ve ilgili kulüpten gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalandığı, oyuncunun kulübünün bilgisi ve izni dâhilinde Kayseri'ye geldiği ve daha önce mutabık kalınan tüm şartların sözleşmede açıkça yer aldığı kaydedildi. Sözleşmenin oyuncu ve menajeri tarafından avukatlarına iletilerek hukuki inceleme ve onay sürecinin tamamlandığı ifade edildi.

Metinde, oyuncunun sözleşme imzaladıktan sonra takımla antrenmana çıktığı ve antrenman sonrasında burada olmaktan memnun olduğunu bizzat ifade ettiği belirtildi. Ancak ertesi sabah saat 09.59’da oyuncunun menajeri tarafından gönderilen bir mesajın ardından, oyuncunun menajerinin baskısı ve yanlış yönlendirmesi sonucu kulüpten herhangi bir izin alınmaksızın Kayseri’den ayrıldığı aktarıldı.

Kulüp, bu davranışı "Kayserispor Futbol Kulübü’ne ve Türk futboluna karşı yapılmış son derece büyük bir saygısızlık" olarak nitelendirdi ve bu tutumu kabul etmediklerini belirtti.

Açıklama şunu duyurdu: Sözleşme imzalayan ve antrenmanlara katılan bir oyuncunun sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle; Kayserispor Futbol Kulübü, yarından itibaren oyuncu ve menajeri hakkında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır.

