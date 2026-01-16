EuroLeague: Fenerbahçe 82-79 Valencia Basket — 14. Galibiyet

EuroLeague: Fenerbahçe 82-79 Valencia Basket
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 22. hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Valencia Basket'i 82-79 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetini elde etti.
Maç Detayları
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)
Başantrenörler: Sarunas Jasikevicius (Fenerbahçe), Pedro Martinez (Valencia Basket)
Skor ve Periyotlar
Genel Skor: Fenerbahçe: 82 - Valencia Basket: 79
1. Periyot: 28-20
Devre: 45-34
3. Periyot: 66-58
Öne Çıkan Oyuncular
Fenerbahçe: De Colo 16, Melli 12, Baldwin 11, Boston Jr. 11, Hall 10, Horton-Tucker 10, Biberovic 7, Birch 3, Jantunen 2, Armando Bacot
Valencia Basket: Jean Montero 14, Kameron Taylor 13, Jaime Pradilla 13, Sergio De Larrea Asenjo, Neal Sako, Nate Reuvers 17, Brancou Badio 6, Josep Puerto Guaita 8, Matt Costello, Darius Thompson 1, Omari Moore 7, Braxton Key
