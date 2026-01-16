Kayserispor'un Transfer Tahtası Açıldı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün transfer tahtasının açıldığını sosyal medyadan duyurdu; zorlu sürecin sabır ve mücadeleyle aşıldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:47
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:47
Kayserispor'un Transfer Tahtası Açıldı

Kayserispor'un Transfer Tahtası Açıldı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün transfer tahtasının açıldığını duyurdu.

Başkan Açıkalın'ın Sosyal Medya Mesajı

Nurettin Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini ancak bu sürecin sabır, inanç ve mücadeleyle aşıldığını vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazen bir şehir susar ama Kayseri asla vazgeçmez. Zor günlerden geçtik, sabrettik, inandık, mücadeleden hiç kopmadık ve bugün Kayserispor için yeni bir sayfanın kapılarını açıyoruz. Transfer tahtamız açılmıştır. Ama bilin ki açılan sadece bir tahta değil, bu şehrin umududur"

Başkan Açıkalın ayrıca kulübün geleceğine dair kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Kayserispor armasına, tarihine ve taraftarına yakışır şekilde yeniden ayağa kalkacaktır. Bu forma için, bu şehir için, bu büyük camia için buradayız. Yönetimimizle, teknik ekibimizle, futbolcularımızla ve en önemlisi büyük Kayserispor taraftarıyla birlikte yolumuza devam edeceğiz"

KAYSERİSPOR TRANSFER TAHTASI AÇILDI. BAŞKAN AÇIKALIN CAMİAYA MUTLU HABERİ VERDİ.

KAYSERİSPOR TRANSFER TAHTASI AÇILDI. BAŞKAN AÇIKALIN CAMİAYA MUTLU HABERİ VERDİ.

KAYSERİSPOR TRANSFER TAHTASI AÇILDI. BAŞKAN AÇIKALIN CAMİAYA MUTLU HABERİ VERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Kocaelispor Maçı Öncesi Oulai ile Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Kayseri'de Fenerbahçe Taraftarlarından Süper Kupa Coşkusu
3
Mert Müldür: 'Kupayı sonuna kadar hak ettik' — Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'yı 2-0 Kazandı
4
Nihad Mujakic Gaziantep FK'ya İmza Attı
5
Kayserispor'un Transfer Tahtası Açıldı
6
EuroLeague: Fenerbahçe 82-79 Valencia Basket — 14. Galibiyet
7
Kayserispor'dan Pierre-Gabriel'in Şehri Terkine Sert Tepki

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları