Kayserispor'un Transfer Tahtası Açıldı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün transfer tahtasının açıldığını duyurdu.

Başkan Açıkalın'ın Sosyal Medya Mesajı

Nurettin Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini ancak bu sürecin sabır, inanç ve mücadeleyle aşıldığını vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazen bir şehir susar ama Kayseri asla vazgeçmez. Zor günlerden geçtik, sabrettik, inandık, mücadeleden hiç kopmadık ve bugün Kayserispor için yeni bir sayfanın kapılarını açıyoruz. Transfer tahtamız açılmıştır. Ama bilin ki açılan sadece bir tahta değil, bu şehrin umududur"

Başkan Açıkalın ayrıca kulübün geleceğine dair kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

"Kayserispor armasına, tarihine ve taraftarına yakışır şekilde yeniden ayağa kalkacaktır. Bu forma için, bu şehir için, bu büyük camia için buradayız. Yönetimimizle, teknik ekibimizle, futbolcularımızla ve en önemlisi büyük Kayserispor taraftarıyla birlikte yolumuza devam edeceğiz"

