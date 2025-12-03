Çorum FK, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı — Ziraat Türkiye Kupası

Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında yarın 20.30'da Alanyaspor'u ağırlayacak; teknik heyet taktik antrenmanla hazırlıkları tamamladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:18
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile karşılaşacak olan Çorum FK, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tesislerinde yaptığı taktik antrenmanla tamamladı.

Karşılaşma, yarın saat 20.30'da Çorum'da oynanacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada kırmızı-siyahlılar taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun Açıklamaları

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Bodrum FK maçında kadroda eksiklikler olduğunu belirterek, "Son gittiğimiz Bodrum FK maçında da kadro anlamında biraz eksikliğimiz vardı. 18 kişiydik, kırmızı kart, sakatlıklar var." dedi.

Eroğlu, kupada genç oyunculara şans vereceklerini aktardı: "Bu maça genç oyuncuları görme anlamında genç ağırlıklı kadroyla çıkacağız. Aramızdan oyuncular da oynatacağız. Ama tabii ki Kupada bu maçı oynadıktan sonra belki oradan ilave edeceğimiz oyuncular olacak."

Teknik direktör sözlerine şu vurgularla devam etti: "Kupada bir hedefimiz yok ama ligde büyük hedeflerimiz var." Eroğlu, lig hedeflerine ilişkin ise, "Çorum FK sezon sonunda Süper Lig’de olacaktır. Bizim işimiz bu. Bunun için buradayız" ifadelerini kullandı.

Kaptan Yusuf Erdoğan'dan Mesaj

Takım kaptanı Yusuf Erdoğan ise yaşanan dalgalanmalara rağmen takıma güvenini dile getirdi: "Maçları lehimize çevirme konusunda sıkıntı yaşadığımız bir süreçteyiz. Ama sahanın içine baktığımızda daha fazla oyunu ikinci rakip sahada kabul eden bir Çorum FK izlettiğimizi düşünüyorum."

Erdoğan, şampiyonluk inancını koruyarak şunları söyledi: "Mayıs ayında kupayı kaldıran bir şehir olacağız." Ayrıca taraftarlara çağrı yaparak, "Oynayacağımız Pendik maçında stadı doldursunlar. Tek bir yürek olmak zorundayız" dedi ve bütün şehrin kenetlenmesinin önemine vurgu yaptı.

