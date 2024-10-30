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Çorum FK, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Çorum FK, 2 Kasım'da oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 22:02
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Çorum FK'dan Maç Hazırlıkları

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında, 2 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Takım bu önemli mücadele için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Taktik Çalışmalar Devam Ediyor

Kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çalışmaları üzerine yoğunlaştı. Takım, maç öncesi stratejisini belirlemek üzere çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Katılan ve Katılamayan Oyuncular

Antrenmana katılmayan oyuncular arasında, milli takım kampında bulunan Hasan Ege Akdoğan ile sakatlığı bulunan Atakan Cangöz, Kadir Seven, Burak Süleyman ve Mehmet Tayfun Dingil yer aldı. Bu oyuncular, takımın antrenmanına katılamadı.

Gelecek Antrenman

Çorum FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Takım, Ankara'da zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın...

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın...

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

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