Çorum FK, Bandırmaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çorum FK, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Taktik Çalışmaları

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular savunma ve hücum hattına yönelik taktik ağırlıklı çalışmalara katıldılar. Ancak tedavi süreçleri devam eden Kabongo Kasongo ve Suat Kaya, antrenmana katılamadı. Atakan Cangöz ise takımdan ayrı çalışmakta.

Özbalta’nın Açıklamaları

Antrenmandan önce basın mensuplarına konuşan Özbalta, futbolcularının sezon başından beri gelişim gösterdiklerini vurguladı. Geçen yılki performanslarına kısa sürede ulaşacaklarından emin olduğunu belirtti: "Sakat oyuncuların takıma dönmesi ve birkaç yeni transferle birlikte oyun gücümüz artacak. Her maça özel hazırlık yaparak sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz."

Milli Maç Arası

Özbalta, milli maç arası ile ilgili "Bu dönem bizim için bir kaçış yeri. Eğer iyi sonuçlar alarak milli araya girebilirsek, futbolcularımızı bu süreçte motive edeceğiz," şeklinde konuştu.

Eren Karadağ'ın Hedefleri

Takımın kanat oyuncularından Eren Karadağ, Ümraniyespor maçında yaşanan sıkıntının ardından Fatih Karagümrük karşısında daha iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Bandırmaspor maçında sezonun ilk galibiyetini almak istiyoruz. Antrenmanlarımız her geçen gün daha da iyiye gidiyor," dedi. Eren, takımda uyum sorununu aşarak en iyisini yapmak için mücadele ettiğini ifade etti.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta (fotoğrafta), antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta (fotoğrafta), antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta (fotoğrafta), antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta (fotoğrafta), antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta (fotoğrafta), antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta (fotoğrafta), antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı.