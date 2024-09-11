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Çorum FK Başkanı Yalçın'dan Transfer Açıklaması

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve taraftarlara sabırlı olmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:22
Çorum FK Başkanı Yalçın'dan Transfer Açıklaması

Çorum FK'dan Transfer Açıklamaları

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nın başkanı Oğuzhan Yalçın, son transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Transfer Süreci ve Hedefler

Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takımın yeni bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak üzere olduğunu belirtti. Transfer döneminin sona ermesine sadece iki gün kaldığını hatırlatan Yalçın, "Muhtemelen bir transfer yapacağız ve transferi kapatacağız. Cuma gününe kadar transferimiz gelmiş olur. Başka transfer yapmayacağız, fırsat olmazsa. Çünkü kadroyu fazla şişirmek istemiyoruz," dedi.

Mali Sağlık ve Hedefler

Yalçın, kulübün öncelikli hedefinin mali açıdan sağlıklı bir şekilde ilerlemek olduğunu vurguladı. Geçen yılki kadronun yüzde 80'inin korunduğunu, teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevine devam ettiğini ve Sakaryaspor maçında takımın gösterdiği performansın transfer çalışmalarına ışık tuttuğunu ifade etti.

"Bu sene ilk hedefimiz maddi açıdan ligi şampiyon bitirmek. İkinci hedefimiz ise Süper Lig'e yükselmek. Bu konuda taraftarlarımıza her zaman olduğu gibi destek bekliyoruz. Sabır diliyorum. Uzun yıllar en kötü ihtimalle bu ligde kalmamız ya da Süper Lig'de olmamız lazım. Önceden kaybettiğimiz değerlerimiz var, bu takımı aynı duruma düşürmek istemiyoruz," şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nın başkanı Oğuzhan Yalçın (ortada), Çorum Şehir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nın başkanı Oğuzhan Yalçın (ortada), Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

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