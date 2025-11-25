Çorum FK'da Hüseyin Eroğlu İlk Antrenmanına Çıktı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kulüp tesislerinde takımla ilk antrenmanını yönetti.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:24
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'da teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Eroğlu, kulüp tesislerinde takımla birlikte ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından gruplar halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde kırmızı-siyahlılar, taktiksel ağırlıklı kaleli oyun çalışmaları üzerinde durdu. Tecrübeli teknik adam Hüseyin Eroğlu, antrenman süresince oyuncularla yakından ilgilendi.

