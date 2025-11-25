Çorum FK’da Hüseyin Eroğlu resmen göreve başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile yollarını ayırmasının ardından, tecrübeli teknik adam Hüseyin Eroğlu ile anlaşma sağladı. Eroğlu için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine yönetim kurulu üyeleri ve kulüp yetkilileri katıldı.

İmza töreni ve ilk adımlar

Törenin ardından tecrübeli teknik adama isminin yazılı olduğu Çorum FK forması takdim edildi. Yeni teknik direktör, yönetim kadrosuyla birlikte Çorum Şehir Stadyumu ve tesisleri gezerek saha hakkında bilgi aldı.

Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu törende yaptığı konuşmada, Tahsin ve Çağdaş hocalara teşekkür ederek Hüseyin hocanın tecrübesine vurgu yaptı: "Kendisiyle görüştüğümüzde 5. şampiyonluk için buraya çağırdığımızı söyledik. Çorum Futbol Kulübümüzü Anadolu’nun yıldızı olarak değerlendirdi. Kısa vadede bu takımı Süper Lige taşımak, orta vadede bir Yıldızlar Akademisi kurmak, uzun vadede ise Çorum FK’yı Avrupa’ya entegre etmek istiyoruz."

Yeni hocanın mesajı: Birlik ve hedef odaklı çalışma

Hüseyin Eroğlu göreve gelişinde birlik vurgusu yaptı: "Hepiniz bir zincirin parçasısınız. Futbolcularımız ve taraftarlarımız en büyük, en güçlü parçalar. Birlikte olursak bunu başaracağımıza inanıyorum. Çorum FK’yı Anadolu’nun yıldızı yapmak istiyoruz."

Eroğlu, takımdaki kırmızı rengin kendisi için anlamına değinerek geçmiş başarı örneklerine atıfta bulundu: Altınordu, Samsunspor, Gençlerbirliği ve şimdi Çorum FK. "İnşallah yolun sonu yine Süper Lig olacak ve bunu başaracağız" dedi.

Çalışma prensibi ve kısa vadeli planlar

Başarı odaklı olduğunu belirten Eroğlu, "Sorun odaklı değil, her zaman çözüm odaklıyım. Eksikler var, bunu biliyorum. Zor bir fikstürümüz var ama buraya bunu başarmak için geldik" ifadelerini kullandı. Ayrıca oyunculardan en yüksek verimi almayı, ekip olarak ders çalışmayı ve sahada güçlü bir oyun sergilemeyi önceliklendireceklerini sözlerine ekledi.

Yeni teknik ekip, sezonun kalan bölümünde ilk haftadan itibaren oyun düzeni ve taktik uygulamalarını aşılayarak puan tablosunda yukarıya çıkmayı hedefliyor.

