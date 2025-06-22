DOLAR
39,62 0%
EURO
45,68 0%
ALTIN
4.296,95 0%
BITCOIN
4.068.511,85 -0,02%

Çorum FK'de Tahsin Tam Dönemi Yeniden Başladı

Çorum FK, Tahsin Tam ile anlaşarak 1. Lig hedefinde yeni bir döneme girdi. Tam, 2. Lig şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 14:11
Çorum FK'de Tahsin Tam Dönemi Yeniden Başladı

Çorum FK'de Tahsin Tam Dönemi Yeniden Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, teknik direktör Tahsin Tam ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarındaki açıklamada, Tahsin Tam'ın Çorum FK'nın 2. Lig şampiyonluğunda gösterdiği katkıya vurgu yapıldı.

Başarı Dolu Bir Geçmiş

Çorum FK, kulübün etkili destekçilerinden Arca Savunma'nın ortağı Savaş Balçık, Tahsin Tam ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Balçık, "2. Lig şampiyonluğunun ardından şimdi de 1. Lig'de hocamızla kupa kaldırmalıyız. Yolumuza Tahsin hocamızla devam etmeliyiz," dedi.

Başkan Oğuzhan Yalçın da, Balçık’ın net duruşuna atıfta bulunarak, "O zaman hedefimiz tam, yolumuz net," ifadelerini kullandı ve Tahsin Tam ile anlaşmanın resmiyet kazandığını belirtti. Açıklamada, "Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için yeniden birlikteyiz," ifadeleriyle duygusal bir bağ kuruldu.

Geçmiş Başarılar ve Gelecek Hedefler

2022-2023 sezonunda Tahsin Tam yönetiminde 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Çorum FK, 1. Lig’e yükselmeyi başarmıştı. Ancak, bir sonraki sezonda 1. Lig’de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Tahsin Tam ile şimdi, hedeflerine yeniden ulaşmayı planlayan Çorum FK'nın heyecanı artmış durumda.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam (solda) ile anlaşma sağlandığı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam (solda) ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'da Yüksel Yıldırım Yeniden Başkan
2
MKE Ankaragücü, Amed Sportif Maçına Hazırlığını Tamamladı
3
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Malatya'da Yardım Gecesine Katıldı
4
UEFA İstanbul Ofisi Açıldı: 2032 Avrupa Şampiyonası Umutları
5
Uğur Okulları İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-0 Yenerek 3 Puan Elde Etti
6
Hatayspor'un Başarılı Galibiyeti ve Teknik Direktör Murat Şahin'in Açıklamaları

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!