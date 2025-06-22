Çorum FK'de Tahsin Tam Dönemi Yeniden Başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, teknik direktör Tahsin Tam ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarındaki açıklamada, Tahsin Tam'ın Çorum FK'nın 2. Lig şampiyonluğunda gösterdiği katkıya vurgu yapıldı.

Başarı Dolu Bir Geçmiş

Çorum FK, kulübün etkili destekçilerinden Arca Savunma'nın ortağı Savaş Balçık, Tahsin Tam ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Balçık, "2. Lig şampiyonluğunun ardından şimdi de 1. Lig'de hocamızla kupa kaldırmalıyız. Yolumuza Tahsin hocamızla devam etmeliyiz," dedi.

Başkan Oğuzhan Yalçın da, Balçık’ın net duruşuna atıfta bulunarak, "O zaman hedefimiz tam, yolumuz net," ifadelerini kullandı ve Tahsin Tam ile anlaşmanın resmiyet kazandığını belirtti. Açıklamada, "Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için yeniden birlikteyiz," ifadeleriyle duygusal bir bağ kuruldu.

Geçmiş Başarılar ve Gelecek Hedefler

2022-2023 sezonunda Tahsin Tam yönetiminde 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Çorum FK, 1. Lig’e yükselmeyi başarmıştı. Ancak, bir sonraki sezonda 1. Lig’de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Tahsin Tam ile şimdi, hedeflerine yeniden ulaşmayı planlayan Çorum FK'nın heyecanı artmış durumda.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam (solda) ile anlaşma sağlandığı bildirildi.