Çorum FK'den Transfer Atağı: Burak Çoban, Sinan Osmanoğlu ve Ibrahim Zubairu

Çorum FK, Burak Çoban ve Sinan Osmanoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı; Ibrahim Zubairu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:47
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, Sakaryaspor'dan ayrılan Burak Çoban ve Gençlerbirliği'nden ayrılan Sinan Osmanoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ibrahim Zubairu satın alma opsiyonlu kiralık

Çorum temsilcisi, FK Partizan'da forma giyen Ibrahim Zubairu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Transferde satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Takım durumu ve diğer hamleler

Trendyol 1. Lig'de 32 puanla 6. sırada devre arasına giren Çorum FK, transfer politikasını sürdürüyor. Kulüp ayrıca Emeka Eze'nin geçici transferi için Sarıyer ile anlaşma sağlandığını duyurdu ve Eze'ye takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Çorum FK, geçen hafta Eyüpspor'la yolları ayrılan Mame Thiam ve Serdar Gürler ile Göztepe'den ayrılan Ahmed Ildız'ı da renklerine bağlamıştı.

