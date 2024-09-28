Çorum FK Deplasmana Çıkıyor: Adanaspor Maçının Detayları

Çorum FK, Adanaspor ile Karşılaşıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın Adanaspor ile önemli bir maça çıkacak. Maç, Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın Detayları

4 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek olan müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Gözler ise bu maçı yönetecek hakem İlker Yasin Avcı'nın üzerinde olacak. Önemli Eksikler

Kırmızı-siyahlı ekipte, geçtiğimiz hafta Kocaelispor karşısında kırmızı kart gören Durel Avounou'nun bu karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi.

Puan Durumu

Lig sıralamasında Çorum FK'nın 6 puanı bulunurken, Adanaspor'un 5 puanı mevcut. Bu nedenle her iki takım için de bu mücadele büyük bir önem taşımakta.