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Çorum FK, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Çorum FK, Fatih Karagümrük karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Özbalta ve kaptan Yazgan'dan açıklamalar.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 20:15
Çorum FK, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Çorum FK'nın Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıkları

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazar günü evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın Değerlendirmeleri

Teknik direktör Serkan Özbalta, antrenmanda futbolcularıyla taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Özbalta, sezon açılışında beklenmedik bir sonuç aldıkları Ümraniyespor maçının analizini yaptıklarını belirtti.

Özbalta, yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Sezon uzun soluklu bir maraton ve futbolcularımız, ihtiyaç duyulanları doğru bir şekilde yerine getirmekte ama bazı eksikliklerimiz var. Geçen sezon elde ettiğimiz deneyimlerden faydalanarak bu sezon daha iyi bir performans sergilemek için çalışacağız."

Takım Kaptanı Ferhat Yazgan'dan Mesaj

Takım kaptanı Ferhat Yazgan, Fatih Karagümrük maçında takımın kalitesini göstereceklerini vurguladı. Yazgan, "İlk haftada istediğimiz sonuca ulaşamadık ama kendi evimizde oynayacağımız bu mücadelede galip gelmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz sezon gösterdiğimiz performans bu yıl da devam edecek. İddialıyız ve sonunda nerede olduğumuzu herkes görecek," dedi.

Sakatlıklar ve Takım Yapılanması

Ümraniyespor maçında sakatlanan Kabongo Kasongo ile tedavisi devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmazken, Özbalta, takım içerisindeki rekabetin sağlanması gerektiğini belirtti. Yeni transferlerle kulübün dinamiklerini güçlendirmeye çalıştıklarını da ekledi.

Özbalta, "Takımın içindeki bütün oyuncularımızın rekabete girecek yetenekte olduğunu düşünüyorum. Yalnızca başarılı olma çabasını değil, aynı zamanda hem kulübün hem de oyuncuların gelişimini de desteklemekteyiz," dedi. Pazar günü yapılacak olan karşılaşmaya odaklanarak seyircileri mutlu gönderme arzusunu dile getirdi.

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