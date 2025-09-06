DOLAR
Çorum FK, Kenan Fakılı'yı Kahramanmaraş İstiklal'e Kiraladı

Arca Çorum FK, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kenan Fakılı'nın bonservisini sezon sonuna kadar Kahramanmaraş İstiklal'e kiraladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 13:44
Trendyol 1. Lig'den TFF 2. Lig'e geçiş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, futbolcusu Kenan Fakılı'nın bonservisini TFF 2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü'ne kiralık olarak gönderdi.

Kulübün yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü forması giyeceği belirtildi.

Kulübün açıklaması

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Kenan Fakılı'nın Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü ile sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz."

