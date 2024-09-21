Çorum FK, Kocaelispor ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Çorum FK'nın Zorlu Sınavı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında, Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

Karşılaşma, Çorum Şehir Stadı'nda 12 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

Bu önemli müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

Takım Durumu

Kırmızı-siyahlı ekipte şu an için sakat veya kart cezalısı futbolcu bulunmuyor. Ligde geride kalan süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Çorum FK, ikinci galibiyetini elde ederek yükselişe geçmeyi hedefliyor.