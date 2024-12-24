Çorum FK Mehmet Tayfun Dingil ile Sözleşmeyi Feshetti

Ahlatcı Çorum FK'de Ayrılık!

Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, futbolcu Mehmet Tayfun Dingil ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, sakatlık nedeniyle sezonu kapatma kararı alan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtilmiştir.

Büyük Bir Fedakarlık Örneği

Açıklamada, Dingil’in takımına olan bağlılığına ve profesyonelliğine dikkat çekildi. Loick Landre'nin yaşadığı ciddi sakatlık sonrası, kendi dizindeki sakatlığa rağmen 5 hafta boyunca sahada kalarak büyük bir fedakarlık sergilediği vurgulandı. Ameliyat olmamayı tercih eden Dingil’in bu tutumu, kulüp ve taraftarlar tarafından takdirle karşılandı.

Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, Mehmet Tayfun’a bugüne kadar gösterdiği özveri için teşekkür edip, bundan sonraki futbol kariyerinde sağlık ve başarılar diledi.