Çorum FK - MKE Ankaragücü Maçında 1-1 Beraberlik: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Çorum FK - MKE Ankaragücü Maçının Ardından

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK, MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Bu haftaki oyun tam geçen haftaki gibi değil ama istediğimiz şeyleri yapmaya çalışan bir Çorum FK vardı. Ancak muvaffak olamadık" dedi.

Serkan Özbalta'nın Açıklamaları

Özbalta, mağlubiyetten dolayı üzüntüsünü dile getirirken, "Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçti. Rakibin 40. dakikada 10 kişi kalmasının ardından ikinci yarıda oyunu hızlandırmaya çalıştık. Talihsiz bir gol yedik ve galip gelemediğimiz için üzgünüz. Ancak bu seneyi ve ligi bilmek lazım" şeklinde konuştu.

Özbalta, futbolcuların golden sonra kenetlenme mesajı verdiklerini belirterek, "İstediklerimizin bir kısmını yapabildiğimiz bir müsabakaydı. Enseyi karartmamak lazım, sezonun sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Cephesinde Farklı Bir Görüş

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hakan Demirkan, zorlu bir deplasmanda puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. "İyi bir hocaya, kaliteli oyunculara sahip, zor bir deplasmandı. Ancak son 24 saatte kenetlendik ve inançla sahaya çıktık" dedi.

Maçın Seyri

Demirkan, "İlk 30 dakikada üstünlük sağladık. Ancak 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularımızın özverisi harikaydı. İkinci yarıda yaptığımız hamlelerle risk aldık. Kötünün iyisi, puan puandır. Önümüzdeki maçlara bakacağız" açıklamasında bulundu.

Osman Çelik'in sakatlığı hakkında bilgi veren Demirkan, futbolcularını tebrik ederek, "Olağanüstü bir mücadele verdiler. Taraftarımızın desteğinin devam etmesini istiyorum. Gerçek sahipleri onlar ve bize o gücü verirlerse eksik kalmayız" dedi.