Yeşilhisar'da Harun Akkaş Voleybol Turnuvası: İlçe Emniyet Şampiyon

Yeşilhisar'da Harun Akkaş Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

İlçe Emniyet Müdürlüğü şampiyonluk kürsüsüne çıktı

Yeşilhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen Yeşilhisar Kaymakamlığı Harun Akkaş Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası yoğun katılımla tamamlandı.

Turnuvada İlçe Emniyet Müdürlüğü şampiyonluğa ulaşırken, ikinciliği Kayadibi Ortaokulu, üçüncülüğü ise İlçe Jandarma Komutanlığı elde etti.

Ödül törenine Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Adıgüzel, Cumhuriyet Savcısı Şafak Tunalı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Veziroğlu ile çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

Turnuva sonunda merhum Yeşilhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Akkaş'ın ailesine plaket takdim edildi.

YEŞİLHİSAR GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN YEŞİLHİSAR KAYMAKAMLIĞI HARUN AKKAŞ KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI SONA ERDİ.