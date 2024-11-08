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Çorum FK, Pendikspor'u Ağırlıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:20
Çorum FK, Pendikspor'u Ağırlıyor

Çorum FK Pendikspor'u Konuk Ediyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın, Siltaş Yapı Pendikspor ile mücadele edecek.

Müsabaka Bilgileri

Karşılaşma, Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Eren Özyemişcioğlu tarafından yönetilecek.

Sakatlıklar Takımı Etkiliyor

Kırmızı-siyahlı ekipte, tedavi süreçleri süren Loick Landre, Kasango, Burak Süleyman ve kaleci Ahmet Kıvanç, bu maçta forma giyemeyecek.

Puan Durumu

Ligde Çorum FK'nın 16, Pendikspor'un ise 17 puanı bulunuyor. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacağı düşünülüyor.

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