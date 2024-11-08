Çorum FK, Pendikspor'u Ağırlıyor

Çorum FK Pendikspor'u Konuk Ediyor
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın, Siltaş Yapı Pendikspor ile mücadele edecek.
Müsabaka Bilgileri
Karşılaşma, Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Eren Özyemişcioğlu tarafından yönetilecek.
Sakatlıklar Takımı Etkiliyor
Kırmızı-siyahlı ekipte, tedavi süreçleri süren Loick Landre, Kasango, Burak Süleyman ve kaleci Ahmet Kıvanç, bu maçta forma giyemeyecek.
Puan Durumu
Ligde Çorum FK'nın 16, Pendikspor'un ise 17 puanı bulunuyor. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacağı düşünülüyor.