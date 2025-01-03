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Çorum FK, Şanlıurfaspor ile Mücadeleye Çıkıyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig 18. haftasında yarın Şanlıurfaspor'a konuk olacak.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 09:58
Çorum FK, Şanlıurfaspor ile Mücadeleye Çıkıyor

Çorum FK, Şanlıurfaspor'a Konuk Oluyor

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig 18. haftasında yarın Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Maç, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak.

Hakem Ümit Öztürk Yönetiminde

Karşılaşmayı, deneyimli hakem Ümit Öztürk yönetecek. Çorum FK, bu müsabakada bazı oyuncularından yoksun olacak.

Sakatlar ve Cezalılar

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Avounou ile kart cezalısı olan Burak Süleyman, Tunahan Ergül, Thomas Verheydt ve Kadir Seven Şanlıurfaspor karşısında forma giyemeyecek.

Puan Durumu

Çorum FK, ligde 25 puan ile mücadele ederken, Şanlıurfaspor'un puanı 21. Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

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