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Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor ile Zorlu Maç İçin Sahaya Çıkıyor

Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor ile 17 Eylül Stadı'nda mücadele edecek. Maç detayları ve sakat oyuncular haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:40
Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor ile Zorlu Maç İçin Sahaya Çıkıyor

Çorum FK, Teksüt Bandırmaspor ile Karşılaşacak

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak. Mücadele, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın Detayları

Bu zorlu müsabakayı hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. Çorum FK, ligde şu ana kadar 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak mücadele ederken, bu karşılaşmadan galip gelerek ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Sakatlıklar Takımı Etkiliyor

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden oyuncular Atakan Cangöz, Kabongo Kasongo ve Suat Kaya, Bandırmaspor karşısında takımlarını yalnız bırakacak. Bu durum, Çorum FK'nın oyun stratejisini etkilemesi bekleniyor.

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