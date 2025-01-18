Çorum FK, Ümraniyespor'u 3-1 Mağlup Etti: Teknik Direktörler Değerlendirdi

Çorum FK, Ümraniyespor'u 3-1 Maglup Etti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Central Hospital Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Serkan Özbalta önemli değerlendirmelerde bulundu.

Serkan Özbalta'nın Açıklamaları

Özbalta, "Devrede oyuncuların rahatlaması açısından formasyon değişikliğine gitmek istedik ki bu da zaten ikinci yarıya başlar başlamaz hemen golü bulmamıza sebebiyet verdi" dedi. Özbalta, ilk yarıda her iki takımın da mücadele gücünü artırdığını belirterek, "İkinci gol, oyuncularımın öz güveninin yerine gelmesini sağladı. Ümraniyespor'un kaybedecek bir şeyi kalmadı, iki takım da mücadele etti" ifadelerini kullandı.

Özbalta, boy ortalaması kendilerinden yüksek bir takımla mücadele edeceklerini bildiklerini ve buna göre hazırlık yaptıklarını vurgulayarak, "Thomas'ın etkili ortaları uzaklaştırması, rakiplerinin dirençlerini kırdı" dedi. Maçın son bölümünde 5-3-2 dizilişine döndüklerini kaydeden Özbalta, galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti ve taraftarlara teşekkür etti.

Bülent Bölükbaşı'nın Değerlendirmesi

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı ise bireysel sıkıntıların yaşandığını ve bazı hatalardan dolayı gol yediklerini ifade etti. Skoru kabullenmekte zorlandıklarını belirten Bölükbaşı, "Çorum FK'yi tebrik ediyorum, oyunu akıllıca oynadılar. Ancak biz hatalardan gol yedik" dedi.

Bölükbaşı, takımdan memnun olduğunu ve ilerleyen süreçte daha iyi sonuçlar almayı düşündüklerini sözlerine ekledi. Ayrıca, Çorum FK'nın iyi mücadele ettiğini ve maçtan sonra hocalarını da tebrik ettiğini bildirdi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatı Çorum FK ile Central Hospital Ümraniyespor, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ahlatı Çorum FK ile Central Hospital Ümraniyespor, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.