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Çorum FK ve Yeni Malatyaspor Maçını Ankara'da Oynayacak

Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:54
Çorum FK ve Yeni Malatyaspor Maçını Ankara'da Oynayacak

Maç Bilgileri

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında gerçekleşecek olan Ahlatcı Çorum FK ile Yeni Malatyaspor maçı, Ankara'da yapılacak.

Tarih ve Yer

Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 16.00'da Ahlatcı Çorum FK ile yapacağımız karşılaşma, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Aktepe Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Resmi Duyuru

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde de bu maçın Aktepe Stadyumu'nda gerçekleştirileceği kesin olarak onaylandı.

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