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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Atlı Cirit Sporcularıyla Coşkuyla Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da cirit sporcuları tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Sporcular, Erdoğan'a pankart açarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Atlı Cirit Sporcularıyla Coşkuyla Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Coşkulu Bir Karşılama ile Buluştu

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente giden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilginç bir karşılama ile karşılaştı. Erzurum Teknik Üniversitesi bölgesinde cirit kulüplerinin atlı sporcuları, Türk bayrakları eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı bir karşılama programı düzenledi.

Karşılamada Duygu Dolu Anlar

Cirit atları ve Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan sporcular, üzerinde "Size kulak vermeyenler, ne bilsin millete olan sevdanızı" yazılı pankart açarak desteklerini ifade etti. Bu anlamlı karşılamaya katılan sporcular, atlarıyla Erdoğan'ın konvoyuna da eşlik ederek coşkulu bir atmosfer yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada güzergahtaki aileleri selamlayarak, özellikle çocuklara harçlık ve hediyeler verdi. Bu neşeli buluşma, Erzurum halkıyla olan bağlarını güçlendirdi.

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti...

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, cirit kulüplerinin atlı sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı.

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti...

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, cirit kulüplerinin atlı sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı.

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