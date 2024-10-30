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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı'nda Ödüller Dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı'nın kazananları açıklandı. AKPA Chemicals Cumhuriyet Kupası'nı kazandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:35
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı'nda Ödüller Dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı'nda Başarılar Belirlendi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ile düzenlenen 5. Uluslararası Yat Yarışı, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) tarafından organize edildi. DHL Express ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu bir organizasyon olarak öne çıktı.

Yarışların Detayları

Yarışlar, Bodrum ve İstanbul etaplarında gerçekleşirken, toplamda 14 ülkeden 86 takım ve 800'ün üzerinde sporcu bu heyecan verici yarışta yer aldı. Saygı duruşu ile başlayan organizasyon, Ortaköy ve Anadolu Hisarı arasında devam etti.

Ödül Töreni ve Konuşmalar

Ödül töreni, Anayasa Mahkemesi Üyesi Metin Kıratlı ve İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Bodrum ve İstanbul etaplarında başarılı olan takımlara ödülleri verildi.

Ekrem Yemlihaoğlu'ndan Açıklamalar

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu yaptığı açıklamada, Türk bayrağını Mavi Vatan üzerinde dalgalandırmayı hedeflediklerini belirtti. 23 Nisan Çanakkale, 19 Mayıs Samsun, 29 Ekim İstanbul ve 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yelken açacaklarını duyurdu.“Siz milli değerlere bağlı Cumhuriyet çocuklarısınız!”

Yemlihaoğlu, katılımcılara hitaben, “Sizler geleceğin rol modellerisiniz. Türk yelkencilerini her fırsatta gündeme taşımak için var gücümüzle çalışacağız,” dedi.

TUSAŞ'a DHL Özel Ödülü

Öte yandan, 23 Ekim’de terör saldırısına uğrayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) temsilcisi Hedef Yelken takımı, genel klasmanda ve sınıfında birincilik elde etti. TUSAŞ, DHL Ekspress Türkiye tarafından DHL Özel Ödülü ile ödüllendirildi.

Birinciler Listesi

Yarışların sonunda dereceye giren sınıflar ise şu şekilde:

  • Cumhuriyet Kupası: AKPA Chemicals
  • IRC 0: ENKA Cheese
  • IRC 1: AKPA Chemicals
  • IRC 2: Kaya Ropes-Carina
  • IRC 3: Papara Alto
  • IRC 4: Jerapi
  • Gezgin A: TUSAŞ Yelken Takımı-Hedef Yelken
  • Gezgin B: Moda Yelken
  • Gezgin C: Piri Reis Üniversitesi Kadın Yelken Takımı

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