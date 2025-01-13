Yeni Sezon Su Altı Sporlarında Türkiye Rekorları Kırıldı

Türkiye Sualtı Sporları'nda Rekorlarla Dolu Bir Sezon Açılışı

2025 sezonu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası-Milli Takım Seçmeleri ile etkileyici bir başlangıç yaptı. Şampiyona, Balıkesir'de yer alan Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

26 spor kulübünden toplamda 359 sporcu, erkek kategorisinde 186 katılımcıyla madalya için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Bu organizasyonda, iki yeni Türkiye rekoru kırıldı.

Rekor Kıran Sporcular

Genç kategoride yarışan Beylikdüzü Olimpiyat Spor Kulübü'nden Ece Ayça Karabulut, 200 metre tüplü yüzmede 1:36.36'lık derecesiyle hem genç hem de büyük kadınlar yaş grubunda Türkiye rekorunu geliştirdi. Diğer rekor ise, büyük erkekler kategorisinde, Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Ömer Faruk Saydam tarafından 200 metre tüplüde 1:27.06'lık derecesiyle kırıldı.

Şampiyonada en çok altın madalya kazanan sporcular arasında, kadınlarda Nisa Kılıç, Ece Ayça Karabulut ve Elif Duru Onur, erkeklerde ise Derin Atman yer aldı; her biri organizasyonda 4'er altın madalya kazandı.

TSSF Başkanı'ndan Teşekkür ve Kutlama

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, organizasyona destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek: "Şampiyonaya katılım ve ilgi çok yoğundu. Geçen yıl elde edilen uluslararası şampiyonlukların sporcularımızı cesaretlendirici etkisi büyük. Sezona çok güzel bir organizasyonla başladık. Su altı sporları sezonumuz tüm camiamıza hayırlı olsun. Madalya alan tüm sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası-Milli Takım Seçmeleri'nde 2 Türkiye rekoru kırıldı. Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yarışmalarda, 26 spor kulübünden 186'sı erkek toplam 359 sporcu madalya için mücadele etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası-Milli Takım Seçmeleri'nde 2 Türkiye rekoru kırıldı. Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yarışmalarda, 26 spor kulübünden 186'sı erkek toplam 359 sporcu madalya için mücadele etti.