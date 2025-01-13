Yeni Sezon Su Altı Sporlarında Türkiye Rekorları Kırıldı

TSSF'nin düzenlediği Paletli Yüzme Şampiyonası'nda yeni sezon rekorlarla başladı. 359 sporcu madalya için mücadele etti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:35
Yeni Sezon Su Altı Sporlarında Türkiye Rekorları Kırıldı

Türkiye Sualtı Sporları'nda Rekorlarla Dolu Bir Sezon Açılışı

2025 sezonu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası-Milli Takım Seçmeleri ile etkileyici bir başlangıç yaptı. Şampiyona, Balıkesir'de yer alan Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

26 spor kulübünden toplamda 359 sporcu, erkek kategorisinde 186 katılımcıyla madalya için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Bu organizasyonda, iki yeni Türkiye rekoru kırıldı.

Rekor Kıran Sporcular

Genç kategoride yarışan Beylikdüzü Olimpiyat Spor Kulübü'nden Ece Ayça Karabulut, 200 metre tüplü yüzmede 1:36.36'lık derecesiyle hem genç hem de büyük kadınlar yaş grubunda Türkiye rekorunu geliştirdi. Diğer rekor ise, büyük erkekler kategorisinde, Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Ömer Faruk Saydam tarafından 200 metre tüplüde 1:27.06'lık derecesiyle kırıldı.

Şampiyonada en çok altın madalya kazanan sporcular arasında, kadınlarda Nisa Kılıç, Ece Ayça Karabulut ve Elif Duru Onur, erkeklerde ise Derin Atman yer aldı; her biri organizasyonda 4'er altın madalya kazandı.

TSSF Başkanı'ndan Teşekkür ve Kutlama

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, organizasyona destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek: "Şampiyonaya katılım ve ilgi çok yoğundu. Geçen yıl elde edilen uluslararası şampiyonlukların sporcularımızı cesaretlendirici etkisi büyük. Sezona çok güzel bir organizasyonla başladık. Su altı sporları sezonumuz tüm camiamıza hayırlı olsun. Madalya alan tüm sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye...

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası-Milli Takım Seçmeleri'nde 2 Türkiye rekoru kırıldı. Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yarışmalarda, 26 spor kulübünden 186'sı erkek toplam 359 sporcu madalya için mücadele etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye...

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası-Milli Takım Seçmeleri'nde 2 Türkiye rekoru kırıldı. Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki yarışmalarda, 26 spor kulübünden 186'sı erkek toplam 359 sporcu madalya için mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Djokovic İkinci Tura Yükseldi
2
Adana'da Amatör Futbolcu Yeşil Sahada Evlenme Teklifi Yaptı
3
Çorum FK, Şanlıurfaspor Maçına Kilitlendi
4
2025 Dakar Rallisi'nde Henk Lategan ve Luciano Benavides Zaferle Ayrıldı
5
Fatih Karagümrük, Jamaikalı Golcü Andre Gray'i Transfer Etti
6
TFF'den Lefter Küçükandonyadis İçin Anma Mesajı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı