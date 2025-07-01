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Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Basın Lansmanı Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs etabı için basın toplantısı düzenlendi. Yarış heyecanı artıyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 14:57
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Basın Lansmanı Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı Tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabının basın lansmanı Fişekhane'de gerçekleşti. Toplantıya, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Sportif Direktör Engin Yuvaktaş, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Arkın katıldı.

Heyecan Dorukta

Organizasyon, DHL Express ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. Lansmanda konuşan Ekrem Yemlihaoğlu, "1 Temmuz Türk denizcilerinin bağımsızlık günü. 6. yılımızdayız ve 23 Nisan'da Çanakkale'den, 19 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a yarışıyoruz. Şimdi en zoru, Arkın Karpaz Gate Marina yarışı olacak. Bu, cennet vatanımızın ve Kıbrıs'ın güzelliklerini dünyaya tanıtma fırsatı sunacak." ifadelerini kullandı.

Arkın Group Yarışa Destek Veriyor

Sinan Arkın, yelkencilik tutkusunun Ege kıyılarında başladığını belirterek, "KKTC'deki denizcilik ve yelkenciliğin gelişmesine katkı vermek istiyoruz. Bu yarış sayesinde yarış teknesi sahibi olduk ve heyecan dolu bir etkinlik bizi bekliyor." dedi. Ayrıca, Emek veren herkese teşekkür ederek, "Herkesi Kıbrıs'a bekliyoruz" dedi.

Yarış ve Teknik Detaylar

Erbil Arkın, yarışın heyecanını yaşayacaklarını vurgulayarak, "Çok keyifli bir yarış olacak. Nice yarışlar olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Sportif Direktör Engin Yuvaktaş ise yarışın teknik detaylarına değinerek, "Toplamda 3 yarış planlıyoruz; 1 açık deniz ve 2 şamandıra yarışı. Açık deniz startı Marmaris'ten başlayarak Karpaz'da sonlanacak. 340 millik bir açık deniz yarışı olacak ve güvenlik önlemleri almalarını tavsiye ediyoruz" dedi. Türkiye'den Kıbrıs'a yapılan ilk yat yarışı olmasının büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Kıbrıs etabının basın lansmanı...

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Kıbrıs etabının basın lansmanı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Kıbrıs etabının basın lansmanı...

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Kıbrıs etabının basın lansmanı gerçekleştirildi.

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