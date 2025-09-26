Cumhurbaşkanlığı Kupası Ankara'da Başladı: Binicilik Türkiye Ligi 6. Ayak

Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Ligi 6. Ayak Ankara'da Başladı

Organizasyon 3 gün sürecek

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Ligi 6. ayak yarışmaları, Ankara Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde başladı.

Ankara Atlı Spor Kulübü Müdürü Ayşegül Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binicilik sporuna ilgi duyan herkesi yarışmaları izlemeye beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın engel atlamanın en prestijli yarışmalarından biri olduğunu aktaran Bilgin, "Biniciler, 3 gün boyunca 145 santimetre yüksekliğindeki engelleri aşmaya çalışacak. Birçok kulüpten yarışmalarda 110 at koşacak. Güzel bir hafta sonu olacak. Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri pazar günü verilecek." diye konuştu.