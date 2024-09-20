Cumhurbaşkanlığı Kupası Heyecanı: Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Karşı Karşıya

29 Eylül Cumartesi Günü Büyük Maç

Türkiye basketbolunun önemli takımları Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 29 Eylül Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde karşılaşacak. Bu büyük maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve saat 18.00'de başlayacak.

Maç Detayları ve Yayın Bilgisi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, 37. kez düzenlenecek olan bu önemli karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemliğini ise Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu yapacak.

Takımların Geçmiş Başarıları

Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez kazanarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını elinde bulunduruyor. Fenerbahçe Beko ise bu organizasyonda toplamda 7 kez mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk elde eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı da kazanarak büyük bir başarı gösterdi. Öte yandan Anadolu Efes, her iki organizasyonda ikincilikle yetinmek zorunda kalmıştı.