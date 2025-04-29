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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Lev Gonov Zaferle Ayrıldı

TUR 2025'in üçüncü etabını Lev Gonov kazanarak genel klasmanda dikkat çekti. Yarın 'Kraliçe Etap' ile mücadele devam edecek.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 18:15
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Lev Gonov Zaferle Ayrıldı

Lev Gonov, Fethiye-Marmaris Etabında Birinci Oldu

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) üçüncü etabında XDS Astana takımından Lev Gonov, Fethiye-Marmaris arasında gerçekleştirilen 175,9 kilometrelik parkuru 4 saat 22 dakika 44 saniye ile tamamlayarak birinciliği elde etti.

23 takımdan toplam 160 bisikletçi bu zorlu etapta mücadele etti. İkinci sırayı Tietema Rockets takımından Belçikalı sporcu Lander Loockx elde ederken, Alpecin-Deceuninck takımından Hollandalı bisikletçi Tibor Del Grosso üçüncü oldu.

Genel Klasman ve Ödüller

Genel klasmanda birinciliğini sürdüren Tibor Del Grosso, turkuaz mayoyu giymeye devam ediyor. En iyi tırmanışçı ödülünü elde eden Vinzent Dorn kırmızı mayo ile öne çıkarken, Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde beyaz mayoyu Willem Jakobus Smit koruyarak dikkat çekti. Ayrıca en iyi sprinter unvanını ise Giovanni Lonardi yeşil mayo ile elde etti.

Kırmızı mayo kategorisinde Türk sporcuların yarışması sürerken, Ahmet Örken ikinci, Mustafa Tekin üçüncü ve Burak Abay dördüncü sırada yer alıyor.

Yarının 'Kraliçe Etap'ı Merakla Bekleniyor

TUR 2025’in Kraliçe Etabı yarın gerçekleştirilecek. Genel klasmanı doğrudan etkileyecek olan bu etapta sporcular, Marmaris ile Akyaka (Kıran) arasında 115,4 kilometre pedal çevirecek. Bu parkurda toplam 3 bin 154 metre tırmanış yapılacak.

Etap, sezinin en zorlu mücadelelerinden biri olarak dikkat çekerken, başlayış saati 12.55 olarak belirlendi. Yarış, Akyaka'nın Kıran mevkiinde zirve tırmanışı ile sona erecek ve sporcular, Gökçe, Akçapınar, Kızılağaç ve Ula gibi bölgenin gözde noktalarından geçecek.

Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60....

Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 175,94 kilometre uzunluğundaki Fethiye- Marmaris 3. etabı yapıldı. Etabı, XDS Astana takımından Lev Gonov kazandı.

Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60....

Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 175,94 kilometre uzunluğundaki Fethiye- Marmaris 3. etabı yapıldı. Etabı, XDS Astana takımından Lev Gonov kazandı.

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