Cumhuriyet Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası Heyecanı Başladı

Bahçelievler Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Cumhuriyet Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası, sporseverler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor.

Turnuvanın İlk Mücadelesi

Turnuvanın ilk gününde Bahçelievler Belediye Spor, Sarıyer Belediye Spor’u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Günün diğer önemli mücadelesinde ise Nilüfer Belediyespor, Göztepe’yi 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Başkan Bahadır’ın Açıklamaları

Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “29 Ekim yaklaşıyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz. Bu yıl özel bir turnuva düzenleyerek, Cumhuriyetimizi bir kez daha taçlandırmak istedik.” ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlediği bu anlamlı organizasyon, voleybolun yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor ve bu yıl da başarılı bir şekilde devam ediyor.