Curling Süper Lig'de Şampiyonlar Belli Oldu: Erzurum TEİAŞ ve Curling Akademi

Curling Süper Lig Müsabakaları Erzurum'da Tamamlandı

Türkiye Curling Süper Lig 2023-2024 sezonu müsabakaları, 20-27 Aralık tarihleri arasında Yakutiye Curling Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Belli Oldu

Final karşılaşmalarını izleyenler arasında Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve TEİAŞ 15. Bölge Müdürü Yakup Albayrak yer aldı. Organizasyonda 8 kadın, 8 erkek toplamda 16 takım madalya mücadelesi verdi.

Kadınlarda finalde, Köyceğiz Göl ve Gençlik Spor Kulübü'nü yenen Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü şampiyonluk sevinci yaşadı. Erkeklerde ise Çelebi Spor Kulübü'nü mağlup eden Erzurum Curling Akademi, Süper Lig'in en iyi takımı olmayı başardı.

Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da sona erdi.

Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da sona erdi.