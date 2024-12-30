DOLAR
35,31 -0,42%
EURO
36,87 -0,52%
ALTIN
2.968,86 -0,42%
BITCOIN
3.314.460,74 -0,08%

Curling Süper Lig'de Şampiyonlar Belli Oldu: Erzurum TEİAŞ ve Curling Akademi

2023-2024 Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı. Kadınlarda Erzurum TEİAŞ, erkeklerde Erzurum Curling Akademi şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:42
Curling Süper Lig'de Şampiyonlar Belli Oldu: Erzurum TEİAŞ ve Curling Akademi

Curling Süper Lig Müsabakaları Erzurum'da Tamamlandı

Türkiye Curling Süper Lig 2023-2024 sezonu müsabakaları, 20-27 Aralık tarihleri arasında Yakutiye Curling Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Belli Oldu

Final karşılaşmalarını izleyenler arasında Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve TEİAŞ 15. Bölge Müdürü Yakup Albayrak yer aldı. Organizasyonda 8 kadın, 8 erkek toplamda 16 takım madalya mücadelesi verdi.

Kadınlarda finalde, Köyceğiz Göl ve Gençlik Spor Kulübü'nü yenen Erzurum TEİAŞ Spor Kulübü şampiyonluk sevinci yaşadı. Erkeklerde ise Çelebi Spor Kulübü'nü mağlup eden Erzurum Curling Akademi, Süper Lig'in en iyi takımı olmayı başardı.

Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da sona erdi.

Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da sona erdi.

Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da sona erdi.

Türkiye Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bellona Kayserispor'da Nurettin Açıkalın Başkanlık Görevine Getirildi
2
89. Büyük Atatürk Koşusu Ankara'da Tanıtıldı
3
19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli'de Gerçekleşti
4
Curling Süper Lig'de Şampiyonlar Belli Oldu: Erzurum TEİAŞ ve Curling Akademi
5
Yeni Yıla Zirveye Çıkan Liverpool ve Atalanta
6
Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Özgüvenle İleriye Bakıyor
7
Erzurumspor FK, Guram Giorbelidze'yi Kadrosuna Kattı

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya