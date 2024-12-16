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Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 45 Sayısıyla Warriors'ı Yendi

Mavericks, Luka Doncic'in etkileyici performansıyla Warriors'ı 143-133 mağlup etti. 48 üçlük NBA rekoru!

Yayın Tarihi: 16.12.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 10:06
Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 45 Sayısıyla Warriors'ı Yendi

NBA'de Önemli Galibiyet: Mavericks Warriors'ı Solladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Golden State Warriors143-133 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu gece, toplamda 7 maç oynandı ve Mavericks, Luka Doncic'in 45 sayılık, 11 ribaunt ve 13 asistlik triple-double performansıyla öne çıktı.

Mavericks ve Warriors'ın Performansları

Mavericks bu galibiyet ile sezonun 17. zaferini elde ederken, Klay Thompson 29 ve Kyrie Irving 21 sayıyla takımına destek oldu. Warriors ise bu sezon 14 galibiyet ve 11 mağlubiyetle devam ederken, Andrew Wiggins 29, Stephen Curry 26 ve Draymond Green 21 sayıyla mücadele etti.

Tarih Yazıldı: 48 Üçlük Isabeti

Karşılaşmada üç sayı çizgisinin gerisinden Mavericks 21, Warriors ise 27 isabet kaydetti. Toplamda 48 üç sayı isabeti, NBA tarihi açısından bir rekor olarak kaydedildi.

Lakers da Galibiyetle Ayrıldı

Diğer bir karşılaşmada ise Los Angeles Lakers, sahasında Memphis Grizzlies'i 116-110 mağlup etti. Anthony Davis'in 40 sayılık etkileyici performansı galibiyeti getirdi. Austin Reaves 19 sayı, 8 asist ve LeBron James 18 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle katkı sağladı.

Diğer Maç Sonuçları

Ayrıca, diğer NBA maç sonuçları şu şekilde:

  • Indiana Pacers - New Orleans Pelicans: 119-104
  • Washington Wizards - Boston Celtics: 98-112
  • Orlando Magic - New York Knicks: 91-100
  • San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves: 92-106
  • Phoenix Suns - Portland Trail Blazers: 116-109

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