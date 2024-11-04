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Dallas Mavericks, Luka Doncic'in Liderliğinde Galip Geldi

Dallas Mavericks, Luka Doncic'in etkileyici performansıyla Orlando Magic'i yendi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 09:59
Dallas Mavericks, Luka Doncic'in Liderliğinde Galip Geldi

NBA'de Heyecan Dolu Bir Gece

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) verilen mücadelede Dallas Mavericks, Orlando Magic'i 108-85 mağlup ederek sezonun dördüncü galibiyetini aldı.

Luka Doncic'in Parlak Performansı

Mavericks, Magic'i ağırladığı maçta, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in sergilediği etkileyici performansla galip geldi. Doncic, 32 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistlik istatistiklerle maça damgasını vurdu. Ayrıca, Daniel Gafford 18 sayı, Kyrie Irving ise 17 sayıyla katkı sağlayarak takımın başarısına destek oldular.

Magic'in Mücadelesi Yetersiz Kaldı

Orlando Magic'te ise Franz Wagner 13, Jett Howard ise 12 sayı üreterek takımın çabasını artırdı; ancak bu, üst üste üçüncü mağlubiyetlerini engelleyemedi.

Diğer Maçların Sonuçları

Hawks, Johnson ile Zaferi Elde Etti

Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans karşısında deplasmanda oynadığı maçı 126-111'lik skorla kazanarak sezonun üçüncü galibiyetine ulaştı. Jalen Johnson 29 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynarken, Trae Young 23 sayı ve 12 asistlik performans sergiledi.

Pistons Deplasmanda Galip Geldi

Detroit Pistons, Brooklyn Nets karşısında deplasmanda oynadığı maçı 106-92 kazanarak sezonun ikinci galibiyetine ulaştı. Pistons'ta Cade Cunningham 19, Tobias Harris ve Malik Beasley ise 18'er sayı üretti. Nets'te ise Cameron Johnson 26 ve Cam Thomas 17 sayı kaydetti; ancak bu, takımlarının dördüncü mağlubiyetini kurtaramadı.

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