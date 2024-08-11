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Danimarka, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Erkekler Hentbolda Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Danimarka, erkekler hentbolda altın madalya sahibi oldu. Almanya'yı 39-26 yenerek başarıyı elde etti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 18:10
Danimarka, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Erkekler Hentbolda Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Büyüleyici Anlara Ev Sahipliği Yapıyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbolunda altın madalya için yapılan yarışta Danimarka, Almanya’yı geride bırakarak büyük bir başarı gösterdi.

Pierre Mauroy Stadyumu'nda Savaşan İki Güç

Pierre Mauroy Stadı’nda gerçekleşen altın madalya mücadelesinde Danimarka, ilk yarıyı 12-21'lik skorla önde kapattı. İkinci yarıda da etkili performansını devam ettiren takım, karşılaşmayı 39-26'lık skorla kazanarak altın madalyayı kazandı. Bronz Madalyanın Sahibi İspanya

Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan İspanya, bronz madalya elde ederken, Slovenya organizasyonu 4. sırada bitirdi.

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