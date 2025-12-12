DOLAR
15 Yaşındaki Faruk Berkay Atasayar, Slovakya'da U18 Dünya Şampiyonu — 13 Türkiye Şampiyonluğu

15 yaşındaki milli dartçı Faruk Berkay Atasayar, Slovakya'daki IDF U18 Dünya Şampiyonası'nda çoklu madalya kazandı; Türkiye'de 13 kez şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:33
15 Yaşındaki Faruk Berkay Atasayar, Slovakya'da U18 Dünya Şampiyonu — 13 Türkiye Şampiyonluğu

15 yaşındaki Faruk Berkay Atasayar, ulusal ve uluslararası arenada dikkat çekiyor

Milli dart sporcusu Faruk Berkay Atasayar, Ankara doğumlu genç yetenek olarak hem Türkiye'de hem de yurt dışında elde ettiği derecelerle adından söz ettiriyor. Dart kariyerinde hızlı yükseliş gösteren Atasayar, bugüne kadar 13 kez Türkiye şampiyonluğu elde ederek yaş kategorisinin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Uluslararası başarılar

IDF U18 Dünya Şampiyonası (Slovakya, 25-31 Ekim) organizasyonunda Faruk Berkay Atasayar önemli dereceler kazandı: U18 Bireysel dünya şampiyonu, U18 Duo dünya şampiyonu, U18 Open kategori üçüncüsü ve U18 Takımlar kategorisi dünya ikinciliği unvanlarıyla döndü.

Türkiye'de süregelen başarı

Atasayar, 2024-2025 sezonunda da saha içindeki performansını sürdürüyor. Hem bireysel hem de takım kategorilerinde aldığı dereceler, Türkiye'nin dart branşındaki yükselen yıldızlarından biri olduğunu doğruluyor.

Kariyerinin başlangıcı

Atasayar, dartla tanışma sürecini ve ilk başarısını şöyle aktarıyor: "Darta 3 senedir devam ediyorum. Ben 7. sınıftayken Sevim öğretmenim tarafından darta başladım. Okul, dart takımı seçimi yapacağı için bütün sınıflardan katılmak isteyen öğrencileri topladı. Ben de eğlencesine katılmak istedim. Dart seçmesinde, öğretmenimizin anlattığı tarafıyla güzel ve başarılı bir şekilde 1. oyuncu olarak takıma seçildim. 1 buçuk, 2 ay çalıştıktan sonra il şampiyonasına hazırlandık. İl şampiyonasında, Ankara 4.’sü olduk. Ankara 4.’sü olduktan sonra yine 1 buçuk, 2 ay boyunca darta heves verdim, çalıştım. Ondan sonra Erdem Bütüner hocamız okulumuza atandı. Dart antrenmanları yapacağını söyledi ve dart branşı açtı. Okulumuzda ben de sürekli olarak dart antrenmanlarına katıldım. Bunun sonucunda Erdem hocam benim yetenekli olduğumu fark etti. İyi oynadığımı fark etti ve Türkiye şampiyonasına davet etti, katıldım. İlk katıldığım turnuvada Türkiye 2.’si oldum. Bunun gibi bir sürü Türkiye şampiyonlukları elde ettim".

Sporcunun hedefleri ve mesajı

Genç sporcu dartı tutkuyla sevdiğini ve zeka-koordinesyon gerektirdiğini vurguluyor: "Dart çok sevdiğim bir spor. Beyin koordinasyonuyla birlikte zevk aldığım bir spor. İzlerken, düşünürken çok zevk aldığım bir spor. Antrenman yaparak, videolar izleyerek, dartı hocalarımız tarafından öğrenerek iyi bir sporcu olabilirler. Kesinlikle dart oynasınlar. Çok zevkli ve eğlenceli bir spor olduğunu söylüyorum. Hedefim şu an Dünya Dart Şampiyonası’na (PDC) gitmek. PDC şu an dartın en yüksek kategorisi. Ülkemizden daha giden olmadı. İnşallah gideceğimi düşünüyorum. Cumhurbaşkanımı çok seviyorum, tanışmak istediğimi de buradan söylüyorum. Elini öpmek çok isterim".

Antrenör değerlendirmesi

Antrenörü Erdem Tuner, Atasayar hakkında şunları söyledi: "Yaklaşık 7 senedir antrenörlük yapıyorum. Faruk Berkay ile Kahramankazan ilçesinde görevlendirildiğimde tanışmıştık. Onu gördüğümde zaten başarıya ulaşabileceğimizi gözlemlemiştim. Kendisinin atışı, duruşu bir dart sporcusunda olması gereken yetenek vardı. Açık konuşmak gerekirse haylaz bir çocuktu, her çocuk gibi. Ama gözlemlerimiz sonucunda başarıya ulaşabileceğini zaten görmüştük."

Faruk Berkay Atasayar, hem bireysel hem takım performansıyla Türkiye'nin genç yetenekleri arasında öne çıkmaya devam ediyor; uluslararası hedefleri ise gelecekteki başarılarının habercisi niteliğinde.

