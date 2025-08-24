Hasan Kılıç Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Sona Erdi

Kahramanmaraş — Başkonuş Yaylası'nda iki gün süren mücadele tamamlandı

Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup ile eş zamanlı düzenlenen Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı. Organizasyon; Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Spor Toto iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Onikişubat ilçesindeki Başkonuş Yaylası'nda iki gün süren yarışlara Türkiye'nin 30 ilinden 225 sporcu katıldı. Zorlu dağ parkurunda mücadele eden sporculardan; Elit erkek kategorisinde Emre Yavuz, Genç erkek kategorisinde Çınar Serdaroğlu, Elit kadın kategorisinde Azize Bekar ve Genç kadın kategorisinde Emine Irmak Sezer birincilik elde etti.

Yarış direktörü Veysel Gülmez, şampiyonada dereceye giren sporcuların hem ulusal hem de uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi. Gülmez, şampiyonaya ilişkin şunları aktardı:

"İlk günde erkek ve kız 11 yaş altı yarışmacıları 1100 metrelik parkurda mücadele etti. Burada derece elde eden sporcularımız Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. İkinci gün ise ulusal ve uluslararası şampiyonalar ile olimpiyatlara puan veren yarışlar oldu. Elit erkek, elit kadın, genç erkek ve genç kadın kategori yarışlarında bisikletçilerimiz uzun ve zorlu ormanın içinde 3 bin 300 metrelik parkuru tamamlamaya çalıştı."

Gülmez, Kahramanmaraş'ın sırtını dağa yaslayan bir spor merkezi olduğunu vurgulayarak, "Depremden sonra hızlı bir şekilde ayaklanmamız gerekiyordu. İlimizde birçok spor etkinliği düzenledik. Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen bu şampiyona da halkımıza ve sporcularımıza moral oldu. İnşallah bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

