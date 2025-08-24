DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.427,07 0,7%

Hasan Kılıç Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Sona Erdi

Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen organizasyona 30 ilden 225 sporcu katıldı; Emre Yavuz, Çınar Serdaroğlu, Azize Bekar ve Emine Irmak Sezer şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 17:11
Hasan Kılıç Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Sona Erdi

Hasan Kılıç Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Sona Erdi

Kahramanmaraş — Başkonuş Yaylası'nda iki gün süren mücadele tamamlandı

Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup ile eş zamanlı düzenlenen Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Kahramanmaraş'ta tamamlandı. Organizasyon; Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Spor Toto iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Onikişubat ilçesindeki Başkonuş Yaylası'nda iki gün süren yarışlara Türkiye'nin 30 ilinden 225 sporcu katıldı. Zorlu dağ parkurunda mücadele eden sporculardan; Elit erkek kategorisinde Emre Yavuz, Genç erkek kategorisinde Çınar Serdaroğlu, Elit kadın kategorisinde Azize Bekar ve Genç kadın kategorisinde Emine Irmak Sezer birincilik elde etti.

Yarış direktörü Veysel Gülmez, şampiyonada dereceye giren sporcuların hem ulusal hem de uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi. Gülmez, şampiyonaya ilişkin şunları aktardı:

"İlk günde erkek ve kız 11 yaş altı yarışmacıları 1100 metrelik parkurda mücadele etti. Burada derece elde eden sporcularımız Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. İkinci gün ise ulusal ve uluslararası şampiyonalar ile olimpiyatlara puan veren yarışlar oldu. Elit erkek, elit kadın, genç erkek ve genç kadın kategori yarışlarında bisikletçilerimiz uzun ve zorlu ormanın içinde 3 bin 300 metrelik parkuru tamamlamaya çalıştı."

Gülmez, Kahramanmaraş'ın sırtını dağa yaslayan bir spor merkezi olduğunu vurgulayarak, "Depremden sonra hızlı bir şekilde ayaklanmamız gerekiyordu. İlimizde birçok spor etkinliği düzenledik. Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen bu şampiyona da halkımıza ve sporcularımıza moral oldu. İnşallah bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup ve Hasan Kılıç Dağ Bisikleti...

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup ve Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Spor Toto iş birliğiyle Onikişubat ilçesindeki Başkonuş Yaylası'nda iki gün süren yarışlarda Türkiye'nin 30 ilinden 225 sporcu, zorlu dağ parkurunda pedal çevirdi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş MTB Cup ve Hasan Kılıç Dağ Bisikleti...

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aurora Gaming, EWC Counter-Strike 2'de Dünya İkincisi
2
2027 UCI BMX Dünya Kupası'nın 3. ve 4. Ayağı Sakarya'da
3
ikas Eyüpspor — Corendon Alanyaspor: Trendyol Süper Lig 3. Hafta
4
Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı Dinamo Kiev'den 2025-2026 Sonuna Kadar Kiraladı
5
Navasartyan Yaz Festivali Kınalıada'da 22-24 Ağustos
6
Trendyol Süper Lig: Göztepe 0-0 Fenerbahçe — Talisca'nın Penaltısı Lis'te Kaldı
7
Türkiye, Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda 2 Gümüş Madalya Kazandı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı