Danylo Sikan: 'Trabzonspor ile Büyük Başarılar Kazanacağım'

Danylo Sikan: 'Büyük Başarılar İstiyorum'

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, hedeflerinin büyük başarılar kazanmak olduğunu ifade etti. Bordo-mavili takımın Trendoyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maç öncesinde antrenman alanında basın mensuplarıyla buluşan Sikan, takım arkadaşları ile birlikte büyük başarılara imza atmayı umduğunu söyledi.

"Gol Atmak ve Takıma Katkı Sağlamak İstiyorum"

Sikan, Trabzonspor'da geçirdiği süre içinde daha iyi bir oyuncu olmayı hedeflediğini belirtti. “Tabii ki gol atmak, asist yapmak ve takımımın kazanmasına katkıda bulunmak istiyorum. Umuyorum takımımla birlikte çok büyük başarılar kazanacağız. Asıl hedefim bu.” ifadelerini kullandı.

"Takım Arkadaşlarımla Rekabet Edeceğim"

Bordo-mavili kulüpteki önemli santrfor oyuncularının yer aldığını hatırlatan Sikan, “Umuyorum ki ben de onlardan daha iyi performans gösterebileceğim. Takımın kazanması için elimden geleni yapacağım.” dedi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'e Övgü

Sikan, teknik direktör Şenol Güneş ile yaptığı görüşmelere de değinerek, “Hocamız çok iyi bir antrenör. Gerçekten bana geldiğim ilk andan itibaren dostça yaklaştı. Onun benden isteği, oyun mantalitesini anlamam ve forma için mücadele etmenin önemini kavramamdı.” şeklinde konuştu.

Savaş Konusundaki Hisleri

Sikan, Ukrayna'daki savaşı hatırlatarak, “Umuyorum Rusya ile olan bu savaş bir an önce bitecek, barış huzur ortamı bulunacak.” dedi. Savaş nedeniyle Türkiye ve Avrupa'dan birçok gencin spor kariyerine yöneldiğini belirtti.

Türkiye Ligi ve Gelişim Hedefi

Türkiye'deki ligin kalitesine dikkat çeken Sikan, “Bence bu dünya üzerindeki en iyi 10 ligden biri. Hırslı ve kaliteli takımların olduğu bir lig. Burada daha iyi bir oyuncu olabilirim.” diyerek, örnek aldığı oyuncuları da paylaştı.

Taraftarla İlk Maç Heyecanı

Sikan, santrfor pozisyonunda oynamayı istediğini ancak takımın ihtiyaç duyduğu her pozisyonda hazır olduğunu vurguladı. Taraftarların takım destekleme şekillerine şahit olmak için sabırsızlandığını belirten Sikan, “Ben de sahamızda ilk maçımızı bekliyorum.” dedi.

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.