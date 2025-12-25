Darıca'da Geleneksel Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı — 42 kurum, 504 personel

Darıca'da Geleneksel Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

Darıca Belediyesi ev sahipliğinde ilçedeki kurumlar arasındaki dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Geleneksel Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası resmen başladı.

Bu yıl 42 kurumun katıldığı turnuvada toplam 504 personel sahada ter dökecek. Müsabakalar 45 gün boyunca devam edecek ve ilçedeki birlik beraberlik duygusunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Açılış maçlarını Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Ergül ve İlçe Spor Müdürü Resul Kotan yerinde takip etti.

"Darıca’da her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz turnuva, ilçemizdeki kurumlar arasındaki diyalogu, dayanışmayı ve birlik beraberlik duygularını kuvvetlendiriyor. Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’ın öncülüğünde amacımız bu tür etkinliklerle Darıca ailesini güçlendirmek ve kurumlar arasındaki işbirliklerini artırmak. Bu vesileyle tüm kurumlarımıza ve sporcularımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğin hakim olduğu sportmence bir turnuva olmasını temenni ediyoruz."

Ödüller ve beklentiler

Turnuva kıyasıya rekabete sahne olması bekleniyor. Etkinlik sonunda dereceye giren takımlara madalya ve çeşitli ödüller takdim edilecek.

