Datça'da 19. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Rüzgar Gibi Geçti

19. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Datça'da Yapıldı

Muğla'nın Datça İlçesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nu ağırladı. Taşlık Plajı'nda gerçekleşen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra 8 farklı ülkeden 20'si yabancı toplam 441 sporcu katıldı.

İklim Değişikliğine Dikkat Çekildi

Bu yılki maraton, "Her Kulaç Kuraklığa İlaç" sloganıyla düzenlenerek TEMA Vakfı'nın desteğiyle iklim değişikliği ve kuraklık sorununa dikkat çekildi. Yarışın açılışını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş gerçekleştirdi.

Sporcuların Düşünceleri

Yarışa İstanbul'dan katılan Atilla Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşından beri yüzdüğünü, Datça'nın denizinin ve doğasının çok güzel olduğunu, bu maratonun mükemmel bir atmosferde geçtiğini belirtti. Ankara'dan gelen Esra Önel ise organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Etkinlik Tarihçesi

İlk olarak 2007 yılında Datça Belediyesi ve gönüllüler tarafından organize edilen bu etkinlik, 2012 yılından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Datça Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Datça Spor Kulübü'nün destekleriyle devam ediyor. Bu yılki maratonun onur konuğu ise TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç oldu.

Dereceye Girenler Belli Oldu

1500 metre erkekler genel klasmanda Çağan Yiğit Bozacı birinci, Ata Serdar Ulaş ikinci, Poyraz Anut üçüncü oldu. 1500 metre kadınlarda ise Nisa Nur Genç birinci, Eda Savcıgil ikinci ve Mercan Tiryakioğlu üçüncü sırayı aldı. 5000 metre kadınlar genel klasmanında Aybige Su Irçağ birinciliği elde ederken, Aysun Türkoğlu ikinciliği, Elif Berke ise üçüncülüğü elde etti. 5000 metre erkeklerde ise Muhammet Naim Mısıroğlu birinci, Emre Öztürk ikinci, Demir Ilgın Kaya üçüncü oldu.

Muğla'nın Datça İlçesinde 19. Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu yapıldı. Taş­lık Pla­jı'n­da düzenlenen yüzme maratonuna Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 20'si yabancı 441 sporcu uzun ve kısa par­kurda mücadele etti.

Muğla'nın Datça İlçesinde 19. Açık Deniz Kış Yüzme Ma­ra­to­nu yapıldı. Taş­lık Pla­jı'n­da düzenlenen yüzme maratonuna Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 20'si yabancı 441 sporcu uzun ve kısa par­kurda mücadele etti.