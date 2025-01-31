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Davis Cup Türkiye-Meksika Maçları Öncesi Heyecan Dorukta

Davis Cup'ta Türkiye, Meksika ile önemli eşleşmeye hazırlanıyor. İpek Soylu, ev sahibi avantajını kullanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:09
Davis Cup Türkiye-Meksika Maçları Öncesi Heyecan Dorukta

Davis Cup Türkiye-Meksika Maçları Öncesi Heyecan Dorukta

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İpek Soylu, Davis Cup'taki Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında Meksika ile karşılaşacakları maçlardan duyduğu umudu paylaştı. A Milli Erkek Tenis Takımı, 1-2 Şubat tarihlerinde TED Spor Kulübü ev sahipliğinde Meksika ile challenging yapacak.

Ev Sahibi Avantajı ve Motivasyon

İpek Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meksika karşısında ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini belirtti. Önemli bir haftaya girdiklerini vurgulayan Soylu, "Bu hafta A Milli Takım ile beraberiz ve yeni antrenörlerimizle birlikte yüksek motivasyona sahibiz. Sporcularımız profesyonel ve çok başarılı, bu süreçte güzel bir enerji yakaladık," ifadelerini kullandı.

Milli Takım Kadrosu

Soylu, milli takım kadrosunu tanıtırken, "Türkiye bir numarası Ergi Kırkın, Türkiye iki numarası Yankı Erel ve tecrübeli sporcumuz Cem İlkel Türkiye üç numarası olarak takımdaki yerini alıyor. Ayrıca, Mert Naci Türker gruba eklendi ve 18 yaş grubunda en yüksek sıralamada bulunan Atakan Karahan, ABD'de eğitimine devam etmekte," dedi.!

Sponsorluk ve Saha İçi Giyim Önemli

İpek Soylu, sponsorlukların önemine değinerek, "Yeni federasyon olarak sürdürülebilir projelere ve markalarla iş birliğine açıktık. Saha içi giyimin performansa katkısı büyük. Sporcularımızın hem saha içinde hem de dışında nasıl hissettiği çok önemli," ifadelerini kullandı.

Sporseverlere Davet

Soylu, Meksika ile yapılacak karşılaşmalara tüm sporseverleri davet ederek, "Sporcular Türkiye'nin en iyi erkek sporcularını görmeli ve bu rekabet ortamında bulunmaları motivasyonlarına büyük katkı sağlar," şeklinde sözlerini tamamladı.

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