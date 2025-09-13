Davis Kupası: Sırbistan, A Milli Erkek Tenis Takımını 3-1 Yendi

Davis Kupası'nda Sırbistan, Niş'te oynanan seride Türkiye'yi 3-1 mağlup etti; çiftlerde ve teklerde alınan sonuçlar seriyi belirledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 18:59
İkinci gün maçları Niş'te tamamlandı

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinin ikinci gün karşılaşmaları tamamlandı. Organizasyon, Cair Spor Merkezi'nin ev sahipliğinde, Niş kentinde sürüyor.

Çiftler maçında, Arda Azkara / Ergi Kırkın ikilisi, Ivan Sabanov / Matej Sabanov çiftine 4-6, 6-1, 6-4 setleriyle 2-1 mağlup oldu.

Serinin dördüncü maçında ise Arda Azkara ile Branko Djuric karşılaştı. Bu mücadeleyi Arda, rakibi Branko Djuric'i 7-5, 6-7, 10-7 set sonuçlarıyla 2-1 yendi.

Bu sonuçlarla seride üstünlüğü sağlayan Sırbistan, A Milli Erkek Tenis Takımı karşısında günü 3-1 önde tamamladı. Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre, serinin genel sonucu Sırbistan lehine 3-1 olarak kaydedildi.

